Постраждалих від вибуху несли 5 кілометрів: деталі трагічної мандрівки у Карпатах

У Карпатах під час відпочинку загинуло двоє людей, ще 5 – травмувалися. Група туристів зробила привал на полонині "Під-Берди" поблизу села Вороненко Надвірнянського району. Мандрівники розмістили намети та почали розводити багаття, а через деякий час пролунав вибух.

Про це у соцмережі розповів один із з членів групи Орест Малиш. За його словами, вони з друзями були в горах – 10 дорослих і 2 діток. Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до них. Дітей вклали спати. Десь за 1,5 години чоловік вирішив назбирати дрова, тоді на місці вогнища й стався вибух.

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Травмованих несли на ношах 5 кілометрів

Дружина Ореста наразі перебуває у важкому стані в обласній клінічній лікарні Івано-Франківська. У жінки осколкові поранення багатьох частин тіла. Разом із нею у медзаклад потрапило ще 3 жінки.

"Одна – тяжка в операційній, три – середньої важкості. В одної пацієнтки є загроза життю, але ми думаємо, що все буде добре. В інших загрози життю нема", – розповіла Іванна Васкул, завідувачка невідкладної допомоги ОКЛ.

Загиблі – двоє чоловіків, які перебували найближче до вогню. Туристи родом з Коломийщини, серед них був один іноземець. Травмованих, за словами рятувальників, несли на ношах 5 кілометрів.

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Начальник 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи Тарас Бринда розповів, що одну з потерпілих не могли швидко транспортувати, адже це треба було робити дуже обережно, щоб не заподіяти додаткових ушкоджень і травм.

На місці трагедії виявили схожі на частини снаряду уламки

На місці події працювали 6 пошуково-рятувальних груп. До операції залучили й транспорт підвищеної прохідності місцевих мешканців. Водночас місце, у якому трапився вибух, територіально належить до Закарпатської області.

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Подія відбувалася в місці проходження лінії бойових дій Брусиловський прорив. Це в часи Першої світової війни, а також в місці Лінії оборони Арпада часів Другої світової війни. Через що на місці події можливі були знаходження вибухонебезпечних предметів,

– розповів Володимир Чернецький, начальник ГУ ДСНС України в області.

На місці події правоохоронці вже виявили частинки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни. Щоб встановити всі обставини нещасного випадку поліцейські призначать низку експертиз.