Постраждав чоловік: рятувальники показали наслідки атаки на Київ
21 жовтня 2024, 07:52Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У ніч на 21 жовтня росіяни атакували Київ. У результаті постраждав чоловік у Солом’янському районі.
Про це написали у пресслужбі ДСНС. Постраждав чоловік із опіками обличчя, госпіталізації не потребував.
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Які наслідки обстрілу столиці
Внаслідок атаки сталася пожежа в Солом’янському районі. Пожежа ліквідована.
Рятувальники показали наслідки атаки на Київ / ДСНС
Рятувальники показали наслідки атаки на Київ / ДСНС
Рятувальники показали наслідки атаки на Київ / ДСНС
Нагадаємо, що російська армія вночі 21 жовтня атакувала Сумську область "Шахедами" і КАБами. Внаслідок авіаційних ударів без світла лишилися частина жителів Роменської громади.