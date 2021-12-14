Поступок Путіну не буде, – помічниця Блінкена перед візитом у Москву
Джерело:твітер Посольства США у Києві
Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід зробила заяву перед візитом у Москву. Вона запевнила, що жодних рішень чи обговорень про Україну без її участі не буде, як і поступок Володимиру Путіну.
Посольством поширило у мережі відеозвернення Донфрід. У ньому вона зазначила, що США активно працюють з Україною і Росією для того, щоб зосередити увагу на виконанні мінських домовленостей.
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Помічниця Блінкена зробила заяву перед поїздкою у Росію
Думка про те, що ми будемо підштовхувати Україну до поступок і діалогу з Росією – дезінформація, і ставитися до неї треба відповідно,
– наголосила Донфрід.
За її словами, Сполучені Штати єдині з Україною, союзниками по НАТО і партнерами по всьому світу у зусиллях розв'язати конфлікт дипломатичним шляхом і досягти деескалації небезпечної ситуації. Помічниця держсекретаря уточнила, що ці зусилля не є поступками.
"Одна держава не може силою змінювати кордони іншої, змушувати іншу змінювати свою політику, країни не можуть наказувати іншим, з ким їм співпрацювати" – додала Донфрід.
Представниця Держдепу зазначила, що Вашингтон дав Москві зрозуміти, що якщо вона не стане на шлях діалогу, а відновить агресію проти України, то буде відповідь зі серйозними наслідками. До таких кроків, пояснила Донфрід, свідомо не вдавалися у 2014 році.
До слова, з Росії Донфрід вирушить у Брюссель, де в неї заплановані консультації із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС.
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