Потап написав дитячу книгу українською мовою
Музичний продюсер та репер Потап вирішив спробувати себе в ролі письменника і написав книгу для дітей.
Цікаво, що першим творінням зірки стала книжка для дітей. Більше того, продюсер написав її українською мовою. Про це Потап розповів на своїй сторінці в Instagram.
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"Моя перша книжка і одразу ж українською і для дітей! Знайомтесь, – "Пан Їжак", – підписав пост у соцмережі Потап.
Він також додав, що книжка вийде й російською мовою, а презентація її відбудеться влітку на Книжковому Арсеналі.
Нагадаємо, що на початку весни дитячу книгу також написала Ольга Фреймут.
Джерело: 24 Канал
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