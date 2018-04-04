Потап написав дитячу книгу українською мовою

Музичний продюсер та репер Потап вирішив спробувати себе в ролі письменника і написав книгу для дітей.

Цікаво, що першим творінням зірки стала книжка для дітей. Більше того, продюсер написав її українською мовою. Про це Потап розповів на своїй сторінці в Instagram.

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"Моя перша книжка і одразу ж українською і для дітей! Знайомтесь, – "Пан Їжак", – підписав пост у соцмережі Потап.

Він також додав, що книжка вийде й російською мовою, а презентація її відбудеться влітку на Книжковому Арсеналі.

Нагадаємо, що на початку весни дитячу книгу також написала Ольга Фреймут.