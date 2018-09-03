Потенційний суперник Ломаченка спростував інформацію про поєдинок з українцем

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO Хосе Педраса спростував інформацію, що він вже підписав контракт на бій проти Василя Ломаченка.

Раніше промоутер українця Едді Хірн заявляв, що Педраса підписав контракт на бій з Ломаченком ще до поєдинку з Бельтраном, але сам пуерториканець спростував цю інформацію.

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"Ми ще ведемо переговори. Говоримо про бій 1 грудня, тому що саме в цей день у Ломи призначений поєдинок, але поки незрозуміло, буду це я чи ні. Ще не домовилися про бій, але його ймовірність дуже висока", – цитує Педрасу видання BoxingScene.

Промоутер українця Боб Арум заявляв, що свій наступний поєдинок проти переможця бою Рей Бельтран – Хосе Педраса Василь проведе в американському Лос-Анджелесі. За його словами, обидва учасники цього поєдинку вже підписали контракт на поєдинок з Ломаченком.

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