В Україні нарешті пригріє: чи буде значна спека вже незабаром
Джерело:Укргідрометцентр
Серед червня в Україні дещо знизилася температура. Однак, тепле літо повертається, тож стовпчики термометрів знову почнуть підійматися вгору.
Коли ж чекати значного потепління та яка буде найвища температура, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Про це інформує 24 Канал.
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Потеплінню бути
Уже в середу, 14 червня, температура повітря в Україні підвищиться. Зокрема, на цю ніч синоптики прогнозували +12...+18 градусів.
У денні години 14 числа вже буде температура +20...+25 градусів. 15 червня вже +23...+28 градусів у більшості областей, окрім Заходу та Сходу,
– зазначила Наталія Птуха.
Також в Укргідрометцентрі розповіли, що у п'ятницю в західних, подекуди Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території переважно без опадів.
Вночі температура, ймовірно, сягатиме +11..+17 градусів. Вдень в Україні +24...+30 градусів, однак, на Заході ще +20...+26.Зверніть увагу!
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Де на найближчі три доби ще прогнозують дощі
- Зауважимо, в Укргідрометцентрі розповіли, що 14 червня у західних, Вінницькій, Одеській областях та у південно-східній частині України пройдуть короткочасні дощі. Вдень подекуди можливі грози. На решті території нашої держави вже без опадів.
- У наступні дві доби на Заході дощі, 16 червня місцями значні опади. На решті території подекуди короткочасний дощ та гроза. Лише у п'ятницю в північних областях без опадів.
- Вітер переважно північно-східний та східний, з поривами 5 – 12 метрів на секунду.
- Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, дощі в частині областей, зокрема на Заході, йтимуть щонайменше до 18 червня. Тож парасольки краще тримати біля себе.