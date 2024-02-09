В якій з областей зовсім скоро пригріє майже до 20 градусів: дата вже відома

Уже цього тижня в одній з областей України пригріє до 17 градусів тепла. До речі, така температура там, ймовірно, утримається щонайменше кілька днів.

Так, коли й де буде +17, якої погоди чекати в наступні три доби, з посиланням на синоптиків передає 24 Канал.

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Де незабаром пригріє до +17 градусів

В Укргідрометцентрі прогнозували, що у наступні три доби в Україні, крім Півдня, знову йтиме дощ і мокрий сніг. До слова, 9 лютого в Карпатах та на Закарпатті подекуди значні опади.

Також у п'ятницю та суботу в північній та північно-східній частинах нашої держави на дорогах ожеледиця. Вітер будем південно-східний та східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, 9 лютого в Карпатах сильніший. Зокрема, місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

У частині областей України вночі до -11 градусів. Так, найпрохолодніше в Чернігівській та Сумській. Вдень там 0 – 5 морозу.

Синоптики писали, що 9 – 10 лютого у північній та східній частинах вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень від 1 морозу до 5 тепла. Тим часом на решті території вночі 0 – 6 тепла, вдень 6 – 12.

На Одещині та в Криму до +16,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що йдеться про температуру в тіні. На сонці може бути ще більше.До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, у суботу та неділю в Одеській області до +17.

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Прогноз погоди на 10 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що 11 лютого в Україні, крім Півдня, очікується підвищення температури на 4 – 7 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 11 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру