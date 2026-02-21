Коли прийде потепління і підвищиться температура в Україні, і що чекати від погоди після цього
- З понеділка, 23 лютого, в Україні очікується підвищення температури на 2 – 6 градусів.
- Протягом 24 – 25 лютого атмосферні фронти можуть принести мокрий сніг та дощ.
З початком нового робочого тижня погода в Україні стане теплішою, очікується підвищення температурних показників на кілька градусів. Незадовго після цього атмосферні фронти принесуть опади у частину областей.
Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.
Коли зміниться погода?
Іван Семиліт розповів, що з понеділка, 23 лютого, температура повітря в Україні зросте на 2-6 градусів. Цієї доби уночі метеорологи фіксуватимуть від 1 градусів тепла до 6 градусів морозу. Але у деяких регіонах буде холодніше.
За словами синоптика, через вплив поля підвищеного атмосферного тиску у північно-східній частині країни, й у Черкаській та Кіровоградській областях можливі зниження від 7 до 14 градусів морозу протягом нічних годин.
Натомість денні максимуми коливатимуться від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. А на заході та півдні країни – до 5 градусів вище нуля,
– розповів фахівець.
Якою буде погода після потепління?
Він уточнив, що незабаром над Чорним морем проходитиме нерівномірний та рухливий циклон, і вже 24 – 25 дютого на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти, які подекуди спричинять мокрий сніг та дощ.
Температура повітря у більшості областей уночі буде від 0 до 6 градусів морозу. Протягом дня прогнозують коливання від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У західних областях можливі підвищення до 5 – 10 градусів тепла.
Якою буде погода невдовзі?
Синоптик Віталій Постригань раніше попереджав, що з наступного тижня в Україні почнеться відлига, температура повітря дещо підвищиться. Через це танутиме сніг, що може спричинити некомфортні умови.
Але ще наприкінці поточного тижня погода в Україні стане холоднішою, стовпчики термометрів знизяться на ще кілька градусів. У деяких областях протягом ночі може бути до 18 градусів морозу і нижче.
Також повідомляли, що зимовий режим збережеться щонайменше до кінця лютого. Температура коливатиметься, а опади будуть періодичними у різних формах, зокрема, у вигляді дощу та снігу, місцями мокрого.