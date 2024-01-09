Потеплінню бути, але недовго: в яких областях відступлять люті морози

В Україні фіксують зниження температури повітря. Морозна погода та сніг протримаються щонайменше до кінця цього тижня. Водночас синоптики прогнозують незначне потепління, після якого температура знову почне знижуватись.

Щоправда, як кажуть синоптики, не так інтенсивно, як на початку тижня. Тож, якою буде погода найближчими днями, жителі яких регіонів можуть відчути потепління, – розповідає 24 Канал.

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Холод ненадовго відступить

У середу морози в Україні дещо ослабнуть. При цьому на Сході все ж збережеться морозна погода – вночі температура повітря становитиме мінус 11 – 15 градусів.

У четвер, 11 січня, всюди йтимуть опади, сніг місцями переходитиме у мокрий сніг.



В Україні очікують плюсову температуру / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Тож, 11-го січня морози трохи послабшають, і в нічні годині вже буде мінус 2 градуси, а вдень від мінус 3 і навіть до 2 градусів тепла.

Водночас, якщо проаналізувати прогноз на наступні дні, зрозуміло, що Україну чекає нова хвиля холоду. Так, уже наступного дня – 12 січня відбудеться знову зниження температури, яке продовжиться 13 січня.

Детальніше про потепління: які регіони його відчують

На Заході уночі буде холодно. У Львові, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську та Чернівцях прогнозують мінус 7 – 10 градусів. У Рівному вночі – до мінус 12.

Тільки на Закарпатті більш-менш комфортні мінус 2. Вдень у регіоні можливі коливання температури від мінус 3 до плюс 2.

Жителі Східних областей будуть і надалі окутані холодом. Регіон засипле снігом. У Харкові, Донецьку, Луганську, Краматорську та Сєвєродонецьку мороз сягатиме позначки мінус 13.

У Південному регіоні переважатиме атмосферний фронт, який принесе дощі зі снігом. Їх очікують у Запоріжжі та Бердянську. Вночі у цих регіонах очікують до 12 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів у Херсоні, Одесі та Миколаєві покажуть нуль, плюс 1. Відмітимо, що у Бердянську західний вітер прискориться до дев'яти метрів на секунду.

Щодо Півночі – очікують мінус 14 уночі. Вдень помітно потепліє, можливий сніг, місцями – мокрий. Температура повітря буде або на нулю, або ж сягатиме плюс 2.