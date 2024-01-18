Пригріє до +12: чи буде в Україні аномальне потепління

Перед вихідними в Україні знову підвищиться температура. У частині областей сягне 12 градусів тепла.

Чи є такі періоди потепління у січня аномальними для України, у коментарі 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Аномально чи ні

За прогнозом Укргідрометцентру, цієї ночі у південній частині, східних і Дніпропетровській областях 1 – 6 тепла. Вдень 4 – 9 градусів. Втім, на крайньому Півдні до +12.

На решті території України упродовж доби від 3 тепла до 2 морозу. У центральних областях 0 – 5 градусів морозу.

Синоптикиня відповіла, чи є потепління аномальним для січня.

Аномальним це вважати не можна. Якраз-таки для останніх років, у порівнянні з новими кліматичними нормами, якраз десь близько до норми. Подекуди трішечки вище може бути, але все залежить від регіону, де це аналізувати,

– підкреслила Птуха.

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