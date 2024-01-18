Пригріє до +12: чи буде в Україні аномальне потепління
Перед вихідними в Україні знову підвищиться температура. У частині областей сягне 12 градусів тепла.
Чи є такі періоди потепління у січня аномальними для України, у коментарі 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Цікаво Найсильніші морози цієї зими вже були чи ще попереду: чи чекати понад 25 градусів
Аномально чи ні
За прогнозом Укргідрометцентру, цієї ночі у південній частині, східних і Дніпропетровській областях 1 – 6 тепла. Вдень 4 – 9 градусів. Втім, на крайньому Півдні до +12.
На решті території України упродовж доби від 3 тепла до 2 морозу. У центральних областях 0 – 5 градусів морозу.
Синоптикиня відповіла, чи є потепління аномальним для січня.
Аномальним це вважати не можна. Якраз-таки для останніх років, у порівнянні з новими кліматичними нормами, якраз десь близько до норми. Подекуди трішечки вище може бути, але все залежить від регіону, де це аналізувати,
– підкреслила Птуха.
В яких областях йтиме сніг, а де – дощ 19 січня
- Синоптики прогнозують, що на Півдні, Сході та у Дніпропетровській області буде дощ.
- На решті території України йтиме помірний дощ та мокрий сніг.
- На Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у північній частині невеликі опади.
- До слова, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
- Вночі на Сході подекуди пориви 15 – 20.