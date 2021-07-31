Постраждалі внаслідок вибуху на Донбасі шахтарі перебувають у важкому стані
31 липня 2021 , 15:35Читать новость на русском
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Після вибуху в шахті в селищі Удачне Покровського району на Донеччині 9 гірників опинилися в лікарні з опіками різного ступеня важкості. Медики повідомляють, що їхній стан важкий.
Один гірник внаслідок отриманих травм помер. За життя інших постраждалих борються лікарі.
Важливо У Донецькій області стався вибух на шахті: багато гірників постраждали
Прокуратура відкрила кримінальне провадження
Потерпілих гірників у важкому стані доставили до хірургічного відділення КНП "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування".
Покровська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Досудове слідство встановило, що трагедія сталася через вибух метану. Обставини з'ясовують.
Вибух на шахті в Удачному: головне
- 31 липня 2021 року близько 05:12 на шахті у північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів прогримів вибух.
- Через це постраждали 10 гірників. Один із них помер.
- Причини трагедії встановлюють.