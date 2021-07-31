Постраждалі внаслідок вибуху на Донбасі шахтарі перебувають у важкому стані

31 липня 2021 , 15:35
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Джерело:

Донецька обласна прокуратура

Після вибуху в шахті в селищі Удачне Покровського району на Донеччині 9 гірників опинилися в лікарні з опіками різного ступеня важкості. Медики повідомляють, що їхній стан важкий.

Один гірник внаслідок отриманих травм помер. За життя інших постраждалих борються лікарі.

Важливо У Донецькій області стався вибух на шахті: багато гірників постраждали

Прокуратура відкрила кримінальне провадження

Потерпілих гірників у важкому стані доставили до хірургічного відділення КНП "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування". 

Покровська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Досудове слідство встановило, що трагедія сталася через вибух метану. Обставини з'ясовують.

Вибух на шахті в Удачному: головне

  • 31 липня 2021 року близько 05:12 на шахті у північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів прогримів вибух.
  • Через це постраждали 10 гірників. Один із них помер.
  • Причини трагедії встановлюють. 
Автор: Іван Магуряк