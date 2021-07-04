Потік мігрантів з Білорусі зростає: понад 160 "студентів" тікали до Литви

Прикордонники Литви на межі з Білоруссю за минулу добу піймали 162 нелегалів. Вони хотіли незаконно перетнути кордон і майже усі мали однакову історію, яку розповідали правоохоронцям.

Третій день поспіль іноземці, які намагаються незаконно в’їхати до Литви, зазвичай обирають дороги через територію муніципалітету Друскінінкай. тім, на відміну від попередньої доби, мігранти не вдаються до втечі чи опору силовикам.

Тим часом Агентство ЄС відправило Литві й Латвії підкріплення

Як мігранти пояснюють свій нелегальний перетин кордону

Багато мігрантів, затриманих прикордонниками, розповідають подібні історії про те, чому вони обрали Литву для своїх незаконних мандрів. Вони нібито навчались у вищих навчальних закладах у Гродно.

За їхніми словами, місцева влада запровадила нові грошові внески для таких студентів. Їх також нібито виселили зі студентських гуртожитків. Такі мандрівники кажуть, що, оскільки Гродно дуже близький до Литви, вони обрали саме цю країну, а не, наприклад, Польщу.

За попередніми даними, за останні три дні співробітники кордону затримали 316 нелегальних мігрантів. Усі іноземці пройдуть тестування на COVID-19 та будуть ізольовані у спецпритулках.

Загалом з початку року на кордоні Литви з Білоруссю затримали 1098 осіб, розповіла глава МВС Агне Білотайте. Цей показник майже в 12,5 разів вище, ніж був за весь 2020 рік.

Мігранти на кордоні з Литвою: коротко

У травні Лукашенко заявив, що Мінськ зупиняв потоки наркотиків і мігрантів на кордоні з Литвою.

Після нового пакету європейських санкцій через затримання літака із Романом Протасевичем, диктатор заявив, що більше не спинятиме це свавілля на кордоні.

Відтак протягом червня Литва на незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви піймала понад 400 людей.

Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.

3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.