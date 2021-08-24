"А потім настане зима": остання провінція Афганістану планує здатися талібам, – ЗМІ

Панджшер – остання непідконтрольна бойовикам провінція Афганістану – має намір здатися "Талібану". Повстанці розуміють, що не протримаються, адже у них бракує ресурсів.

Один з лідерів афганського опору – Ахмад Масуд – шукає шляхи врегулювання конфлікту. Повстанці готові розпочати переговори з терористами.

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Радника Масуда пояснив: річ у тім, що для боротьби бракує ресурсів. Панджшер може протриматися ще трішки, однак сили – на боці терористів.

Зараз не 80-і або 90-і, у "Талібану" досвідчені бійці. Розклад зараз явно проти Панджшера. Думаю, він протримається два-три місяці, а потім настане зима,

– наголосив радник.

Він також зауважив: Масуда планує капітулювати, однак хоче "зберегти честь".

Масуд раніше відкинув ультиматум бойовиків

Очільник поставнців у Панджшері Ахмад Масуд-молодший – син одного з керівників афганського опору у 1980-х Ахмада Шаха Масуда. Його у 2001 році вбили бойовики "Аль-Каїди".

Коли у 2021 році таліби захопили Афганістан, Масуд-молодший заявив, що тепер – це його бій. Повстанець наголосив: "наші бійці, старі й молоді моджахеди, тут, в Панджшері, підіймають зброю".

Терористи 22 серпня озвучили Масуду-молодшому ультиматум: він має 4 години на те, щоб здатися. Водночас лідер повстанців не погодився на це.

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