Українські воїни за допомогою семи морських дронів потопили російський корвет "Меркурій" та уразили судно MV ANGARA біля берегів Лівії. Разом із бойовим кораблем окупантів пішов на дно вертоліт Ка-27.

Як повідомив Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі, до виконання морського завдання залучили воїнів Служби безпеки України та інших підрозділів Сил оборони. За його словами, військові детально спланували кожен етап дій і повністю досягли визначених цілей.

Знищення військових цілей окупантів

Для операції застосували ударні безпілотники вітчизняного виробництва, які змогли подолати оборону ворога у відкритому морі. Потоплений корабель окупантів був уведений у стрій нещодавно.

Попри всі намагання ворога протидіяти, був затоплений російський корвет "Меркурій", і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році. Разом із корветом був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27,

– наголосив Зеленський.

Другою підтвердженою ціллю українських дронів став ворожий суховантаж MV ANGARA. Російська армія регулярно задіювала це транспортне судно для логістики та перевезення партій зброї.

Продовжуємо операції у визначених акваторіях. Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю,

– підсумував Зеленський.

Кадри ураження: дивіться відео

Як вже повідомлялося на нашому сайті, українські морські дрони перехопили конвой російських суден, які перевозили техніку до Середземного моря.

Нагадаємо, раніше ми писали про ураження російського ракетного корабля "Наро-Фомінськ" у Фінській затоці поблизу острова Гогланд.