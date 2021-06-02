Потрібен новий формат санкцій проти Росії, – Зеленський зустрівся з конгресменами США

Президент Володимир Зеленський та українські чиновники 2 червня зустрілися з делегацією конгресу США. Вони обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема російські війська біля наших кордонів.

Деталі зустрічі політиків

Зеленський наголосив, що зустріч з конгресменами є дуже важливою для української влади. Вона вкотре підтверджує, що США є нашим стратегічним партнером.

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Глава держави розповів, що на тимчасово окупованих територіях та вздовж українського кордону спостерігається концентрація російських військ. Крім того, держава-агресор збільшила кількість літаків і військової техніки.

Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов'язань. Загалом відведено лише близько 10 тисяч військових,

– заявив президент.

Він наголошував на тому, що на лінії розмежування наразі функціонує лише один новий контрольний пункт в'їзду/виїзду. Решта так і не запрацювали через небажання іншої сторони.



Зеленський обговорив безпекову ситуацію в Україні з конгресменами США / Фото Офісу Президента

Потрібні нові санкції проти Росії, – Зеленський

Президент наголосив на важливості продовження політики санкцій щодо Росії, допоки вона не припинить свою агресію. За його словами, теперішні санкції США та ЄС вже не працюють, адже Росія навчилася з ними жити.

Я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики,

– сказав глава держави.

Він подякував сенатором за двопартійну підтримку та військову допомогу. Зеленський також висловив сподівання, що ця допомога збільшуватиметься, зокрема для розбудови ВМС.

Сенатори розуміють ситуацію на Донбасі

Членкиня американської делегації Жінн Шахін зауважила, що сенатори чітко розуміють, що відбувається на Донбасі. За її словами, США мають "надіслати дуже сильний сигнал Росії, що вона повинна відвести всіх своїх військових від кордонів з Україною".