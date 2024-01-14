Середній вік в армії більше за 40 років, – комбат 5-ої ОШБр про проблеми із особовим складом

Останні місяці в Україні активно обговорюють питання додаткової мобілізації: чи потрібна вона і чи вистачить коштів, аби її розгорнути. Тим часом у самому війську сумнівів немає. Там наголошують на критичній ситуації із особовим складом.

У ЗСУ дуже сильно чекають на "свіже поповнення". На цьому наголосив Олексій Тарасенко, командир батальйону 5-ої окремої штурмової бригади, яка зараз воює на околицях Бахмута.

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Бракує молодих чоловіків

За словами військового, на багатьох напрямках – критична ситуація із особовим складом. Полягає вона не лише у тому, що кількісно просто бракує людей. Якість особового складу, який долучається до армії, залишає бажати кращого.

Як зазначає Тарасенко, це переважно чоловіки старшого віку із купою проблем.

Нам дуже не вистачає молодих хлопців, які б якісно посилили підрозділи,

– зауважив командир батальйону.

Комбат розповів, що, наприклад, у його бригаді молодих людей дуже небагато. У багатьох підрозділах вони закінчилися: або загинули, або поранені, або не витримали психологічно і перевелися у тил.

"Середній вік солдата зазвичай значно вище сорока років", – підсумував Тарасенко.

Додаткова мобілізація в Україні: що відомо