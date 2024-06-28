Чи потрібна довідка про несудимість для ТЦК, якщо при оновленні даних "розшук": у МВС пояснили

У МВС пояснили, чи потрібна довідка про несудимість для ТЦК, якщо при оновленні даних з'явився статус "розшук".

Власне, про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

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Що розповіли в МВС

Тимченко сказав, що у витязі про наявність чи відсутність судимості зазначається, чи особа перебуває в розшуку, проте була неузгодженість із ТЦК, які вважали, що громадянин, у якого не оновлені військові документи, – перебуває в розшуку.

Він пояснив, що це зовсім два різні види розшуку.

Ми говоримо про процесуальний розшук. Коли ми надаємо витяг із системи внутрішніх справ, ми говоримо про осіб, які оголошені в розшук. Це процесуальний розшук. У випадку, якщо ми говоримо про ТЦК ситуація інша, це не розшук, це особа, у якої не оновлені військово-облікові документи,

– пояснив заступник міністра.

За словами Тимченка, громадяни почали масово звертатися для отримання довідки про несудимість через "Дію", тому що ця функція досить популярна.

"Але кількість виросла максимально, а людям ці довідки не потрібні. Ми можемо говорити, що був так званий спам від наших громадян, з яким було складно впоратися. Ми це змогли й зараз цієї проблеми вже майже немає", – підкреслив Тимченко.