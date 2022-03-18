Потрібні гарантії від усіх ключових гравців, – Кулеба прокоментував нову безпекову угоду

В Україні заговорили про нову безпекову угоду, де були б реальні гарантії безпеки. Ці гарантії мали б бути комплексними та абсолютно від усіх "ключових гравців".

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, саме це і покладено у підхід до нової безпекової угоди.

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Кулеба: Вимагаємо гарантії не лише від Росії

Як розповів очільник українського МЗС, наразі вивчають досвід кожної країни та шукають власну оптимальну модель.

Було б божевіллям із нашого боку вимагати таких гарантій лише від Росії. Нам потрібні комплексні гарантії від усіх ключових гравців,

– наголосив він.

Також Кулеба зазначив, що нова безпекова угода має базуватись на 2 ключових принципах:

непорушність територіальної цілісності України;

жорсткі гарантії безпеки.

"Нам потрібні жорсткі гарантії. Такі, які існують у тому ж НАТО. Якщо на нас хтось напав, то інші зобов'язуються в той чи інший спосіб, який має бути детально прописаний, нас захищати. Тоді ця система може спрацювати", – розповів міністр закордонних справ.

Зауважимо, що про нові безпекові гарантії заговорив Володимир Зеленський. В одному зі своїх відеозвернень він зауважив, що вони мають бути довгостроковими, чіткими та юридично закріпленими.

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