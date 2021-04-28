Потрібні рішення РНБО, щоб "відрубати" щупальці, – Бабін про ситуацію на адмінмежі з Кримом

Рішення Ради нацбезпеки та оборони з питань окупації Криму має бути, безсумнівно. Наразі Росія використовує Крим як майданчик для подальшої агресії.
Джерело:24 канал
Про це розповів експредставник президента України в Криму Борис Бабін. На його думку, питання деокупації Криму має бути пов'язане із питанням захисту громадян України від можливої агресії.
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До яких дій може вдатися ворог в Криму
Борис Бабін зазначив, що рішення РНБО має охопити багато питань, адже наразі триває інформаційна агресія. За його словами, поблизу лінії розмежування майже нема українського мовлення.
Водночас експредставник президента в Криму звернув увагу на екологічну агресію й забруднення материкової України з окупованого Росією Криму. Також він розповів про маніпуляції навколо Північно-Кримського каналу та відповідні законопроєкти, які спробують "пропхати" у Верховну Раду.
Це все потребує рішення РНБО, щоб всі ці руки, які хочуть щось заробити на користь ворога – були нарешті відрубані, ці щупальці,
– сказав Бабін.
Він зазначив, що при відповідних умовах рішення щодо Криму має бути комплексним та охоплювати всі сфери безпеки та оборони, а також – певною мірою залишити популізм.
"У нас є окремі люди, які кажуть: "Крим – це Україна, тому ми маємо робити все, щоб нікого не роздратувати". Крим це Україна, проте окупована, і на цій території ворог хоче вбивати українців", – сказав Борис Бабін.
Експредставник президента в Криму про ситуацію на адмінмежі: відео
Ситуація довкола адмінмежі з Кримом: коротко
- 27 квітня Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у Херсонську область, де відвідав розташовані на межі з окупованим Кримом військові позиції зокрема.
- Президент України зазначив: те, що армія Росії відійшла від кордонів, не означає, що вона не може повернутись, тому необхідно бути напоготові.
- Водночас після наради щодо безпекової ситуації на відповідній території глава держави доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони.