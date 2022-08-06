Потрібно готуватися до найгіршого, – мер Енергодара про ситуацію на ЗАЕС
Останніми днями росіяни, нехтуючи будь-якими правилами безпеки, активно обстрілюють Енергодар, зокрема й територію Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції у Європі.
Персонал станції досі перебуває там, піддаючись катуванням та постійному психологічному тиску. Про це в ефірі 24 каналу розказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
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Люди панікують та намагаються евакуюватися
За його словами, усе це створює величезну небезпеку, яка може вилитися у найгірші наслідки. Він переконаний, що ми та й увесь світ повинні бути до цього готовими.
Розуміючи це, мешканці тимчасово окупованого Енергодара задля своєї безпеки намагаються евакуюватися на територію, підконтрольну Україні. Попри те, у величезній черзі на блокпосту у Василівці, звідки можна виїхати до Запоріжжя, потрібно чекати 5 – 6 днів, люди все одно готові йти на такий крок.
За приблизними підрахунками, з Енергодара виїхало близько половини мешканців. До повномасштабного вторгнення населення міста нараховувало понад 50 тисяч людей.
Через збереження та наростання ядерної та радіаційної загрози у місті паніка та бажання евакуюватися у містян, ймовірно, зростатиме. Про це Дмитро Орлов сказав в ефірі загальнонаціонального марафону новин.
Це може стати наступним кроком до гострішої проблеми з фахівцями, які обслуговують АЕС. Ми вже маємо відтік фахівців, які не вважають, що вони їхня безпека буде гарантована, якщо вони продовжать роботу на станції,
– пояснив міський голова Енергодара.
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окупанти зайняли підвали Запорізької АЕС, залишивши працівників станції без укриття
Тим часом в "Енергоатомі" повідомили, що російські військові, які перебувають на Запорізькій АЕС, також бояться обстрілів, тож зайняли усі підвальні приміщення. Таким чином працівники станції залишилися без укриття, бо не мають доступу туди. У разі нових обстрілів персонал перебуватиме у ще більшій небезпеці.
У підприємстві додали, що наразі ліквідують наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об'єднаного допоміжного корпусу, яких завдали під час обстрілів 5 серпня. Професійний персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати і в таких умовах.
Більше про обстріли ЗАЕС 5 серпня
- Перший обстріл Енергодара 5 серпня відбувся після 14:00. росіяни завдали удару у бік ЗАЕС– було 3 "прильоти" поблизу промислового майданчика станції. окупанти влучили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС.
- Ввечері відбувся ще один обстріл станції з РСЗВ. Цього разу вони влучили на майданчик станції біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус.
- Показово, що перед цим обстрілом представники росатома швидко покинули територію. Ймовірно, вони знали про те, що готується атака. Тим часом український персонал ЗАЕС залишається на місці та робить усе можливе для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.