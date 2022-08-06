Потрібно готуватися до найгіршого, – мер Енергодара про ситуацію на ЗАЕС

Останніми днями росіяни, нехтуючи будь-якими правилами безпеки, активно обстрілюють Енергодар, зокрема й територію Запорізької АЕС – найбільшої атомної електростанції у Європі.

Персонал станції досі перебуває там, піддаючись катуванням та постійному психологічному тиску. Про це в ефірі 24 каналу розказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Люди панікують та намагаються евакуюватися

За його словами, усе це створює величезну небезпеку, яка може вилитися у найгірші наслідки. Він переконаний, що ми та й увесь світ повинні бути до цього готовими.

Розуміючи це, мешканці тимчасово окупованого Енергодара задля своєї безпеки намагаються евакуюватися на територію, підконтрольну Україні. Попри те, у величезній черзі на блокпосту у Василівці, звідки можна виїхати до Запоріжжя, потрібно чекати 5 – 6 днів, люди все одно готові йти на такий крок.

За приблизними підрахунками, з Енергодара виїхало близько половини мешканців. До повномасштабного вторгнення населення міста нараховувало понад 50 тисяч людей.

Через збереження та наростання ядерної та радіаційної загрози у місті паніка та бажання евакуюватися у містян, ймовірно, зростатиме. Про це Дмитро Орлов сказав в ефірі загальнонаціонального марафону новин.

Це може стати наступним кроком до гострішої проблеми з фахівцями, які обслуговують АЕС. Ми вже маємо відтік фахівців, які не вважають, що вони їхня безпека буде гарантована, якщо вони продовжать роботу на станції,

– пояснив міський голова Енергодара.

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окупанти зайняли підвали Запорізької АЕС, залишивши працівників станції без укриття

Тим часом в "Енергоатомі" повідомили, що російські військові, які перебувають на Запорізькій АЕС, також бояться обстрілів, тож зайняли усі підвальні приміщення. Таким чином працівники станції залишилися без укриття, бо не мають доступу туди. У разі нових обстрілів персонал перебуватиме у ще більшій небезпеці.

У підприємстві додали, що наразі ліквідують наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об'єднаного допоміжного корпусу, яких завдали під час обстрілів 5 серпня. Професійний персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати і в таких умовах.

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