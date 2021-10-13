Потрібно повернути престиж професії, – Верещук про зміни в армії

Депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук має абміції стати міністеркою оборони замість Андрія Тарана. Вона зауважила, що Україна майже 2 роки не підвищувала заробітних плат військовослужбовцям.

Про це нардепка повідомила в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За її словами, в Україні варто змінювати ситуацію з престижем професії військового.

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"Україна має закласти підвищення та престиж професії. Пам'ятаєте, як колись офіцер іде по гарнізону і з якою гордістю на нього всі дивляться?" – наголосила Верещук.

Понад 50% військових не хочуть далі служити

Депутатка зауважила, що якщо в Україні підвищать авторитет, то не буде 50% військовослужбовців, які не хочуть служити після першого контракту.

У нас сьогодні немає мотивації. Люди йдуть зі служби, бо не бачать заради чого залишатись,

– відзначила Верещук.

На думку нардепки, військові хочуть, щоб їхні сім'ї були в опіці та мали право на пільги. Саме тоді вони "віддаватимуть" себе професії.

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Пострадянська свідомість в армії

Верещук зауважила, що в престижі також важлива і тема жінок в армії. Україна ще не доопрацьовує у цьому питанні, хоч станом на сьогодні в армії є понад 31 тисяч військовослужбовиць.

"Ми вже маємо першу жінку-генерала медичної служби. Проте це лише маленькі кроки. Свідомість усе одно пострадянська. Її треба ламати", – сказала народна обраниця.

Інтерв'ю Ірини Верещук програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу



Престиж професії, за словами депутатки, це коли в країні підіймають соціальний захист і пакет, а також мотивують військовослужбовців надалі служити.

Зарплати військових: головне

Виплати військовим у 2021 році варіюються від 3405 до 4540 гривень. Гроші видають одразу після закінчення зборів.

Військовозобов’язаним та резервістам виплачують добові за кожен день на зборах, чи день у дорозі на збори. Виплати також залежать від військового звання і вираховуються у відсотках до суми в 60 гривень.

Якщо резервіст повністю виконав програму та не вчиняв протягом неї порушень, то отримає одноразове грошове заохочення розміром від 1600 до 3100 гривень за рік.



Зарплати військових у 2021 році / Інфографіка 24 каналу