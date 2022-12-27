Загальна мобілізація: чи потрібно переселенцям ставати на військовий облік

В Україні триває воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Нагадаємо, чи потрібно переселенцям ставати на військовий облік під час зміни місце, де вони проживають.

Інформація, яку ми озвучимо далі, буде особливо актуальною для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Дізнайтеся у матеріалі 24 каналу, чи потрібно стати на військовий облік тим, хто став вимушеним переселенцем після початку повномасштабного вторгнення.

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Чи потрібно стати на облік

Наголошуємо, що військовозобов'язані, котрі змінили місце фактичного проживання, повинні стати на облік. Це слід зробити упродовж 7 днів з моменту прибуття.

Підкреслюємо, що це лише постанова на облік. І вона не тотожна з миттєвим врученням повістки, після якого військовозобов'язаного відправлять на фронт. Водночас нагадаємо, хто звільнений від мобілізації.

Категорії, звільнені від мобілізації

Особи з інвалідністю або ті, кого військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними за станом здоров'я (термін до 6 місяців, після чого новий огляд);

Жінки та чоловіки, котрі утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

Жінки та чоловіки, котрі самостійно виховують одну або більше дітей віком до 18 років;

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, котрі виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

Жінки та чоловіки, на чиєму утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи;

Особи, котрі мають дружину чи чоловіка з інвалідністю або одного зі своїх батьків або батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи.

Нагадуємо, що якщо ви таки входите до категорії, яку не мають мобілізувати, то це не означає, що ви можете ігнорувати повістку. Щойно отримали її – вирушайте до територіального центру комплектування.

Чому роздають повістки на вулиці

На початку повномасштабного вторгнення регулярно повістки роздавали у публічних місцях. Мовиться про торгові центри, кав'ярні, блокпости, а також просто посеред вулиць.

У ЗСУ назвали умову, за якої від такої практики можуть відмовитися. Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що це один зі способів актуалізувати дані про військовозобов'язаних.

Він зауважив, що чоловіки практично ніколи самостійно не повідомляють територіальним центрам комплектування про переїзд, здобуття освіти, сімейний стан, наявність дітей. Якби такі дані були, переконує Горбач, то ніхто б нікого не ловив посеред вулиці.