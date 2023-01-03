Потрібно створити Містобудівний кодекс, – Оксана Продан про доопрацювання закону 5655

Після накладання президентом вето на закон №5655 містобудівну реформу потрібно доопрацювати із залученням вітчизняних і міжнародних експертів, а також громадськості.

Крім того, всі закони, які регулюють ринок, треба об'єднати в Містобудівний кодекс, як передбачено міжнародною практикою та зобов'язаннями України. Про це заявила радниця голови Асоціації міст України, народний депутат України VII та VIII скликань, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця" Оксана Продан.

До теми Сотні депутатів місцевих рад підписали звернення до президента щодо вето на закон 5655, – АМУ

"Вже зараз всі готуються до створення нової України добробуту. Для цього, звичайно, потрібна прозора та ефективна містобудівна система. Таку систему міг створити законопроєкт №5655, але він не робочий, його реалізація зупинить відбудову України. Проти № 5655 виступило все суспільство, підписавши петицію про вето до президента. Єдиним рішенням, яке зупинить протистояння в суспільстві, збереже підтримку міжнародних партнерів та продовжить реформу децентралізації, є вето на законопроєкт №5655. А далі – спільна робота. Після вето буде можливість підготувати Містобудівний кодекс, легітимізований суспільством, який всі готові будуть виконувати", – заявила Оксана Продан.

За її словами, над доопрацюванням містобудівної реформи мають спільно працювати:

народні депутати України,

представники місцевого самоврядування,

урядовці з відповідних міністерств,

професійна спільнота архітекторів, проєктантів, будівельників та інженерів.

Також потрібно залучити міжнародні організації, які вже навіть мають напрацьований концепт, викладений у збірці "Біла книга: Пропозиції щодо законодавчого та адміністративно-правового реформування сфери міського розвитку в Україні".

Яким має бути Містобудівний кодекс: думка Оксани Продан

Крім того, всі містобудівні закони потрібно об’єднати в єдиний кодекс, наголосила Продан.

"Містобудівну діяльність регулюють сьогодні 43 закони України, серед яких 7 стосуються виключно містобудування. Разом з цим, в 5655 ці закони залишаються окремими документами, які редакційно навіть не співпадають один з одним в деяких положеннях. Логічніше та ефективніше було б ветувати проєкт, доопрацювати в парламенті та об’єднати в Містобудівний кодекс всі пов'язані документи, як це передбачено міжнародною, прийнятою зобов'язаннями України, рамкою", – зазначила радниця голови АМУ.

Продан вважає, що Містобудівний кодекс:

може вирішити проблему невідповідності між земельним та будівельним законодавством,

забезпечити несуперечливе та уніфіковане регулювання містобудівної галузі,

створити правові умови для планування інтегрованого розвитку громад.

Окремі блоки кодексу мають врегулювати проблеми взаємодії центральної та муніципальної влади і приватного сектору, а також залученості громадськості до містобудівного процесу, починаючи з ранніх стадій планування.

Також вона наголошує, що при підготовці якісної містобудівної реформи мають бути враховані положення міжнародних угод у сфері містобудування. Зокрема, Лейпцизької хартії сталого європейського міста, Європейської хартії місцевого самоврядування, Порядку денного у галузі сталого розвитку на період до 2030 року ООН та інших.

Що не так із законопроєктом 5655

З 19 грудня законопроєкт №5655 знаходиться на підписі у президента. Петиція з вимогою застосувати вето до цього законопроєкту менш ніж за добу набрала необхідні 25 000 голосів, а всього її підписали 42 090 осіб.

Звернення до президента з щодо ветування "містобудівної реформи" в нинішньому вигляді підписали сотні депутатів з 38 місцевих рад у більшості областей України. Аналогічне звернення до президента підписали громадські організації та представники провідних ЗМІ. В тому числі: