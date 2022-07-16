Поцілили у сільгосппідприємство: росіяни вдарили по одному із сіл на Черкащині

російські окупанти 16 липня завдали ракетного удару по Черкаській області. Атакував ворог одне з сіл Чигиринської територіальної громади.

росіяни атакували свиноферму

Ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Інформацію вже підтвердили у Черкаській ОВА.

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Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство,

– повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

За попередніми даними, минулося без жертв. Однак сільськогосподарська техніка знищена.

Наразі на місці події працюють рятувальники.

Згодом у поліції Черкаської області повідомили, що ворог атакував свиноферму. Внаслідок ракетного удару постраждали кілька свиней.

Зауважимо, повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 16:22. Через пів години місцеві мешканці повідомили, що чули звуки вибухів. Крім того, у небі здійнявся дим. Інформацію про ракетний обстріл ОВА підтвердила вже після відбою. Додамо, що загалом тривога в області тривала півтори години.

Загроза масових ударів

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що має інформацію про масові ракетні удари по Україні. Він закликав населення реагувати на сирени й не виходити з укриттів, поки не буде відбою.

Додамо, що під ранок 16 липня росіяни запустили ракети з літаків стратегічної авіації по Одесі. Смертоносні снаряди Х-101 влучили по цивільній інфраструктурі – у склад виробничо-торговельної компанії. Уламок ракети поранив 30-річного чоловіка в голову.

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Перед тим, ввечері 15 липня, ворог атакував Дніпро. Ракета влучила у підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки "Южмаш". На місці події спалахнула сильна пожежа. На жаль, 3 людей загинули, а ще 15 – постраждали. Атакували місто ракетами Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95, які вилетіли над Каспійським морем.

До теми дивіться відео про наслідки ракетного удару по Одесі: