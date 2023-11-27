Потужна "бавовна" у Росії, звинувачення Безуглої щодо Залужного: хронологія 642 дня війни
Вже майже два роки триває війна Росії проти України. Увесь цей час наші військові протистоять ворогу та відвойовують окуповані населені пункти.
Що відбувається на фронті та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардепка Мар'яна Безугла звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він "не зміг надати план задуму на 2024 рік". Вона також заявила, що "таке керівництво має піти". У відповідь на заяви Безуглої військовослужбовець Збройних Сил України, блогер, громадський і політичний діяч, лідер руху "Демсокира" Юрій Гудименко заявив, що якщо Мар'яна Безугла "знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин". Мовиться про розголошення відомостей, які є державною таємницею, особою, котрій ці відомості довірили або котрій вони стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Росію знову атакували невідомі безпілотники. Російська ППО нібито відбила атаку дронів над Смоленською та Орловською областями. Росіяни бідкаються через спалахи та вибухи, дивні гучні звуки та тремтячі вікна
Безугла звинуватила Залужного у "відсутності плану на рік": люди обурились
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардепка Мар'яна Безугла звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він "не зміг надати план задуму на 2024 рік". Вона також заявила, що "таке керівництво має піти".
У відповідь на заяви Безуглої військовослужбовець Збройних Сил України, блогер, громадський і політичний діяч, лідер руху "Демсокира" Юрій Гудименко заявив, що якщо Мар'яна Безугла "знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин". Мовиться про розголошення відомостей, які є державною таємницею, особою, котрій ці відомості довірили або котрій вони стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
Росію знову атакували невідомі безпілотники. Російська ППО нібито відбила атаку дронів над Смоленською та Орловською областями. Росіяни бідкаються через спалахи та вибухи, дивні гучні звуки та тремтячі вікна