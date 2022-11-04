Перші танки T72 Україна отримає вже у грудні, – Кулеба

Дмитро Кулеба подякував США за новий пакет допомоги, який Пентагон виділив 4 листопада. Глава МЗС наголосив, що вдячний партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною.

Кулеба подякував Нідерландам, США та Чехії за спільне рішення. Мовиться про надання Україні для потреб ЗСУ 90 танків Т-72.

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Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця,

– заявив Кулеба.

Зеленський подякував США за допомогу

Володимир Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США. Український лідер заявив, що вдячний за підтримку Джо Байдену та усьому американському народу.

Зеленський наголосив, що бронетехніка допоможе Україні звільнити свою землю від російських загарбників.

Новий пакет допомоги від США

Пентагон 4 листопада оголосив про новий пакет допомоги від США. До нього увійшли:

ППО Hawk;

250 БТР М1117;

40 бронекатерів;

1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Частину танків Україна отримає ще у 2022 році. А також танки надходитимуть в Україну упродовж 2023 року.

Штати продовжують підтримувати Україну у її боротьбі за свободу.

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