Потужна пилова буря накрила захід Казахстану: відео

27 липня 2021 , 17:03
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Джерело:

Sputnik Казахстан

Місто Актау, що на заході Казахстану, накрила сильна пилова буря. На відео, які публікують очевиді, практично нічого не видно.

Стихія охопила місто 26 липня. Все навколо зафарбувалось в жовто-рудий колір.

До речі Глобальна пилова буря зупинила зиму в південній півкулі Марса

Літак садили в степу

Через стихію літак здійснив вимушену посадку в степу. Негода, що охопила Мангістауську область, триватиме й 27 липня.

Також прогнозують вітер до 15 – 20 метрів за секунду й сильну спеку.

Зверніть увагу! Напередодні Китайську провінцію Ганьсу та місто Цзюцюань накрила піщана буря
. Запорошена хмара поступово накривала місцевість.

В Україні теж вирували пилові бурі

  • У червні українці теж були свідками пилових бур. Вони пронеслися одразу кількома областями.
  • Буря "гуляла" від Запорізької області через Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину до Києва та Чернігівщини
  • Очевидці розповідали, що бачили у повітрі видно пил та частинку піску.
  • Кияни скаржились, що через це їм, зокрема, стало важко дихати.
Автор: Ольга Музика