Потужна піщана буря накрила ОАЕ і Саудівську Аравію: відео

Піщана негода охопила кілька держав на Близькому Сході та Аравійському півострові. З п'ятниці, 12 березня, від потужних бур потерпали Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Катар і Ірак.
Джерело:Khaleej Times
У повітря підійнялося дуже багато піску та пилу – все через сильні вітри. Небо у регіоні зафарбувалося у помаранчевий колір, а пейзажі нагадують апокаліптичні картини.
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Піщана буря охопила Близький Схід та Аравійський півострів
З 12 березня на Близькому Сході й у країнах Аравійського півострова тривають потужні піщані бурі. Влада попередила людей про небезпечну ситуацію на дорогах, адже видимість істотно знизилася.
- Хвилі піску й пилу буквально перетворили день на ніч.
- На дороги сильні вітри повиносили сміття, повалені дерева, рекламні щити.
- У Саудівській Аравії ураган зламав десятки телефонних стовпів, які нависли над дорогами.
- У деяких районах помітили перебої з постачанням електроенергії.
Заради обережності усім мешканцям регіону рекомендували залишатися вдома. Особливо тим, хто страждає на захворювання органів дихання. А якщо вже вийти обов'язково треба – то слід захищатися масками й респіраторами.
Відео панування негоди з різних регіонів опублікували у мережі очевидці
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