Тепер "насолила" і стихія: потужна злива у Москві затоплює вулиці та руйнує дахи

Російські ЗМІ повідомляють, що столиця Росії стрімко йде під воду внаслідок сильних злив. У Москві оголошено штормове попередження.

Стихія тероризуватиме Москву ще приблизно добу. Проте вже зараз відомо, що злива пошкодила декілька дахів будівель російського бізнесу.

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Непогода атакує столицю Росії

Москву накрили масштабні зливи. На опублікованих відео помітно, що сильний дощ спричинив затоплення московських вулиць. Автомобілі буквально плавають у воді, а навколо лютує стихія.

Погода у Москві бажає кращого: дивіться відео

Злива була настільки потужною, що пошкодила дахи декількох великих приміщень. Жертвою непогоди стала концертна зала VK Stadium. А також під натиском зливи постраждав склад Wildberries в Електросталі.

На даху складу зібралася величезна кількість опадів – конструкції не витримали. Потужний потік води полився на товар, що знаходився на складі маркетплейсу. Внаслідок прориву гофри із замовленнями вибило надвір. Росіяни вже почали відновлення, а склад продовжує роботу.

Прорвало дах складу Wildberries: дивіться відео

Повідомляється, що непогода лютуватиме ще як мінімум один день. Окрім дощу синоптики прогнозують можливий град.

Потужна злива у Москві: дивіться відео

Злива атакує всі куточки світу