Потужна гра Леброна Джеймса принесла "Лейкерс" перемогу над "Портлендом", Михайлюк не зіграв

Український форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк не зіграв у матчі проти "Портленда" в регулярному чемпіонаті НБА.

Клуб Михайлюка, завдяки яскравій грі Леброна Джеймса, здобув перемогу над "Портлендом" – 126:117.

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Леброн Джеймс піднявся на п'яте місце в історії НБА за кількістю очок за кар'єру. 33-річний форвард "Лейкерс" обійшов члена Залу слави Уїлта Чемберлена за цим показником. У матчі проти "Портленда" Джеймс набрав 44 очки і збільшив загальну суму до 31 425.



Леброн Джеймс увійшов в топ-5 скорерів в історії НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Портленд Трейл Блейзерс" 126:117 (26:33, 33:22, 38:34, 29:28)

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