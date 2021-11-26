Потужні снігопади накрили Китай: школи закрили, авіарейси скасували

26 листопада 2021 , 11:58
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Джерело:

The Watchers

Північно-східні провінції Китаю накрили рекордні снігопади. Через негоду заняття у школах припинили, а виконання авіарейсів скасували.

Пік снігопадів у провінціях Хейлунцзян і Цзілінь зафіксували на початку тижня. Однак негода не припиняється й надалі.

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Китай у полоні снігопадів

Сильний снігопад і хуртовини охопили північний схід Китаю. 

Через відчутне погіршення погоди школи та дитячі садки тимчасово закрили в Харбіні, Цзіліні та інших містах. Крім того, снігопади призвели до перекриття десятків автомагістралей, довелося скасувати й авіарейси.

За останні дні у країні випала рекордна кількість снігу. Зокрема, у східному місті Цзямуси сніговий покрив сягає 42 сантиметрів.

Рекордні хуртовини позначилися на 58 тисячах сільськогосподарських підприємств тільки в північно-східній провінції Ляонін. Пошкоджені десятки тисяч орних земель та майже 5 тисяч тваринницьких ферм.

Китай накрили снігопади: дивіться відео

Перший сніг у Пекіні у 2021 році: що відомо

  • У столиці Китаю цього сезону перший сніг випав на початку листопада – на 23 дні раніше, ніж зазвичай.
  • Снігова буря в Пекіні призвела до закриття кількох ділянок автомагістралей, зупинки автобусного сполучення більш ніж на 160 маршрутах, а також скорочення кількості рейсів у двох аеропортах міста.
Автор: Наталія Пристанська