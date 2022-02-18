Потужні вітри не відступають: в Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 18 та 19 лютого. Через це в Україні знову оголосили штормове попередження.

Протягом останніх днів на більшості територій дують сильні вітри. Синоптики інформують, що така тенденція збережеться й надалі.

Читайте також На Київщину насувається штормовий вітер: у поліції попередили водіїв про небезпеку

Потужні вітри в Україні

Відповідно до прогнозів, 18 лютого в західній частині країни пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Крім того, негода не відступить і 19 лютого. Потужні вітри до 20 метрів за секунду очікують

вночі та вранці у західних та більшості північних областей,

вдень – на більшій частині території країни.

Через це оголосили І рівень небезпечності – жовтий.



Українців попереджають про сильні вітри / Карта Укргідрометцентру

Наслідки негоди на Львівщині та Прикарпатті

Сильні вітри на Заході фіксують вже кілька днів. У Стебнику, що на Львівщині, трапився надзвичайний інцидент через негоду. Там ураганний вітер зняв частину даху з місцевої лікарні.

У Львові, на вулиці Кульпарківській на припарковані автомобілі впала стара цегляна стіна. У кількох місцях обвалилися частини фасадів будинків.

Пориви вітру у селі Пнів, що в Івано-Франківській області, зірвали дах зі спортзалу та котельні ліцею. У місті Бурштин дерево впало на маршрутку, яка перебувала на стоянці. На щастя, ніхто не постраждав.

Попередня негода – як вітер тероризував Україну: дивіться відео