"Потужний сигнал для стримування Росії": у Європі вітають намір Фінляндії приєднатися до НАТО

Після повномасштабного нападу Росії на Україну Фінляндія змінила свій курс щодо НАТО. Відтак країна оголосила про намір вступити до Північноатлантичного Альянсу. У Європі вітають це рішення.

Підтримали рішення Фінляндії, яка має кордон з Росією, щодо приєднання до НАТО відразу президент України, глава Європейської Ради Шарль Мішель, генсек Альянсу Єнс Столтенберг тощо.

Варте уваги

Очільник МЗС Фінляндії

Глава Міністерства зовнішніх справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що приєднання країни до НАТО зміцнить безпеку як Балтійського регіону, так і Північної Європи, інформує CNN. Відповідно заяву він зробив у четвер перед Комітетом зовнішніх справ Європарламенту. Це сталося всього через кілька хвилин після спільної заяви прем'єр-міністерки Фінляндії та президента країни про підтримання заявки щодо вступу в НАТО.

Президент Європейської Ради

Глава Європейської Ради Шарль Мішель також відреагував на плани Фінляндії. Він заявив, що єдність та солідарність НАТО та Євросоюзу ніколи не були на такому високому рівні.

Саулі Нііністьо та Санна Марін відкривають шлях для вступу Фінляндії у НАТО. Історичний крок, зроблений колись, значно сприятиме європейській безпеці,

– написав Шарль Мішель.

Європейський політик також додав, що цей крок – потужний сигнал для стримування Росії, оскільки держава-агресорка веде війну в Україні.

Президент України

Лідер України Володимир Зеленський написав у твітер, що він провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Гарант привітав намір країни приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

Зеленський також додав, що вони обговорили інтеграцію України у Європі та взаємодію двох країн у контексті оборонного питання.

Єнс Столтенберг

Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк опублікував коментар генсека НАТО щодо наміру Фінляндії щодо приєднання до блоку.

Це суверенне рішення Фінляндії, яке НАТО повністю поважає. Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло вітатимуть у НАТО, а процес вступу буде плавним і швидким,

– йдеться у пості.