Потужний сигнал підтримки, – Єрмак про візит американських сенаторів до Києва

Сьогодні, 14 травня, в Україну прибули сенатори США на чолі з Мітчеллом Макконнеллом. Таким візитом Конгрес Сполучених Штатів Америки висловив підтримку нашої держави.

Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що делегація верхньої палати Конгресу США, яку очолює лідер республіканської меншості в Сенаті Мітчелл Макконнелл, поспілкувалася із Президентом України Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та командою Офісу Президента.

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Підтримка України

Цей візит – це потужний сигнал двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, а також американського народу. Україна сьогодні бореться з Росією, захищаючи не тільки власну державу, але й демократичні цінності,

– заявив Єрмак.

За його словами, під час зустрічі Зеленський наголосив на тому, що злочини, які зараз вчиняють російські окупанти в Україні, Європа не бачила з часів Другої світової війни. Водночас президент підкреслив, що зараз Росія вчиняє геноцид проти українського народу – країна-агресорка влаштовує в нашій країні масові розстріли, тортури та зґвалтування.



Єрмак зазначив, що такий візит – це сигнал потужної підтримки / Фото з телеграму Андрія Єрмака

Приклад для інших союзників

Як наголосив Єрмак, Сполучені Штати Америки є прикладом для інших союзників нашої держави, оскільки відіграють значну роль у збільшенні санкційного тиску на Росію. Він додав, що для України є важливою вже ухвалена Конгресом США заборона на імпорт нафти з країни-агресорки, а також зупинка з нею та Білоруссю торговельних відносин.

Нам потрібно продовжувати тиск на банківський сектор Росії. Президент наголосив, що Україна розраховує на підтримку США подальшого посилення санкцій та визнання Росії – державою-спонсором тероризму,

– зазначив глава ОП.

Грошова підтримка

Крім того, Єрмак зазначив, що на зустрічі з делегацією вони розмовляли про важливе значення ленд-лізу для України. Водночас висловили сподівання, що Сенат США швидко затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українців.

Реакція голови ВРУ

Пакет вже розглянули в Палаті представників. Крім того, збільшили його з 33 мільярдів доларів до 39,6 мільярда доларів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що візит делегації верхньої палати Конгресу США в Україну є символом єднання країн. Він подякував за потужну реакцію Сполучених Штатів Америки на повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу.

"Розраховуємо на визнання Росії – державою-спонсором тероризму та схвалення пакету підтримки України в розмірі близько 40 мільярдів доларів", – зазначив Стефанчук.



Стефанчук зауважив, що такий візит є символом єднання України та США / Фото з фейсбуку Руслана Стефанчука

Візит сенаторів до Києва: що відомо

Сьогодні, 14 травня, в нашу державу прибула делегація Сенату США на чолі з лідером республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом. Вони зустрілися з президентом України, главою ВРУ та іншими членами ОП.

Так Конгрес США висловив Україні підтримку у війні з Росією. Водночас наше політичне керівництво подякувало за їхню допомогу в цей нелегкий час.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна цінує такі кроки США. Також президент наголосив, що Росію повинні визнати державою – спонсором тероризму.

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