Не лише Україна: потужний сніговий шторм накрив і Японію – відео

Вперше за цю зиму в Японії випав сніг. І одразу ж значно погіршилися погодні умови. Зокрема, снігова буря пройшлася північними територіями країни та узбережжям Японського моря. Крім того, сильні снігопади буквально відрізали острів Хоккайдо від інших регіонів країни.
Джерела: DPA, "Большая Азия"
У Японії переважає м'який океанічний клімат. Але останніми роками зимові погодні аномалії вже стали тут звичним явищем.
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Наслідки останньої негоди в Японії
- У префектурі Ніїгата, розташованій на південному острові Хонсю, висота снігового покриву сягає до 2 метрів.
- На півночі країни та острові Хоккайдо випало понад 0,5 метра опадів.
- Через погодні умови скасували понад 80 авіарейсів і десятки поїздів. Із перебоями працює транспортне сполучення й на дорогах. Закрили школи ( на Хоккайдо – приблизно 140 закладів).
- Водночас японцям доводиться також боротися з численними обривами ліній електропостачання через крижаний дощ.
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Негода найближчим часом не вщухне
Метеорологи попереджають, що снігопади на півночі Японії та поблизу узбережжя Японського моря триватимуть і у лютому.
А на найближчий час прогнозують випадання до 70 сантиметрів снігу в регіонах Хокуріку та Токай та до 60 сантиметрів снігу на півночі та північному сході країни.
Водночас супроводжуватимуть усе це екстремальні вітри. А у горах навіть є імовірність сходження лавин.
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