Потужний ураган Іда змінив напрямок течії річки Міссісіпі: моторошні відео
Джерело:CNN
Ураган Іда, який у ніч з 29 на 30 серпня атакував узбережжя Луїзіани змінив напрямок течії річки Міссісіпі. Це може призвести до затоплення територій.
Рівень води у Міссісіпі піднявся щонайменше на 2,1 метра. Окрім того, фахівці кажуть, що це – не межа. У найближчі години ситуація може ускладнитися.
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Потужні вітри призвели до того, що Міссісіпі змінила свій напрямок.
Представник Геологічної служби Скотт Пер'єн заявив, що на околицях Нового Орлеану Міссісіпі текла у зворотному напрямку. Її швидкість сягала 1,5 метра за секунду.
Я пам'ятаю, що подібне відбувалося під час урагану Катріна, але це вкрай незвичайне явище,
– наголосив Пер'єн.
Іда вже завдає руйнувань
- На узбережжі Мексиканської затоки Іда вже завдала значних руйнувань.
- Зокрема, сильний вітер повиривав дерева та обірвав лінії електропередачі.
- Без світла залишилися понад 450 тисяч населених пунктів.
Ураган Іда змінив напрямок течії річки Міссісіпі: дивіться відео
Рівень води у річці суттєво піднявся: дивіться відео
Ураган Іда: головне
- Ураган Іда наблизився до узбережжя Мексиканської затоки 29 серпня. Це відбулося рівно через 16 років після того, як ця територія постраждала від урагану Катріна – наймасштабнішого в історії США. Тоді загинули понад 1800 людей.
- Швидкість вітру вже перевищила 240 кілометрів за годину. Окрім того, Іду супроводжують суттєві опади.
- Джо Байден на федеральному рівні оголосив у Луїзіани режим надзвичайної ситуації. Президент США закликав не легковажити і зробити усе, щоб не допустити людських жертв.