Потужний вибух у Бельгії зніс стіни будинку: є загиблі

У місті Тюрнхаут, що в Бельгії, вранці 31 грудня стався вибух у будинку. Інцидент нібито трапився через витік газу.

Вибух зруйнував декілька квартир. Водночас внаслідок інциденту обвалились стіни та перекриття між поверхами. Пошукові роботи тривали до 1 січня.

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Вибух забрав життя 4 людей

Жінку, яка мала при собі телефон під час вибуху, вдалося врятувати з-під завалів. Майже одразу після того, як стався вибух, постраждала зателефонувала рятувальникам. Невдовзі жінку госпіталізували.

Також протягом новорічної ночі рятувальники знайшли тіла 4 людей, що загинули під час вибуху. Інформації про інших жертв у мерії міста не отримували.



Через вибух обвалилось перекриття між поверхами / Фото Le Soir

Міський голова Поль ван М'єрт розповів, що пошукові операції зупинили через те, що повідомлень про інших людей, які могли бути у будівлі і зникли, не отримували. Водночас рятувальники продовжили розчищати завали.

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