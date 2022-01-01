Потужний вибух у Бельгії зніс стіни будинку: є загиблі
Джерело:Le Soir
У місті Тюрнхаут, що в Бельгії, вранці 31 грудня стався вибух у будинку. Інцидент нібито трапився через витік газу.
Вибух зруйнував декілька квартир. Водночас внаслідок інциденту обвалились стіни та перекриття між поверхами. Пошукові роботи тривали до 1 січня.
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Вибух забрав життя 4 людей
Жінку, яка мала при собі телефон під час вибуху, вдалося врятувати з-під завалів. Майже одразу після того, як стався вибух, постраждала зателефонувала рятувальникам. Невдовзі жінку госпіталізували.
Також протягом новорічної ночі рятувальники знайшли тіла 4 людей, що загинули під час вибуху. Інформації про інших жертв у мерії міста не отримували.
Через вибух обвалилось перекриття між поверхами / Фото Le Soir
Міський голова Поль ван М'єрт розповів, що пошукові операції зупинили через те, що повідомлень про інших людей, які могли бути у будівлі і зникли, не отримували. Водночас рятувальники продовжили розчищати завали.
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