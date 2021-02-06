Потужний вибух у Бордо: поліцейські назвали попередню причину

У французькому місті Бордо 6 лютого прогримів потужний вибух. Він зруйнував частину житлового будинку. Причиною вибуху, за попередньою інформацією, міг стати витік побутового газу.
Джерело:Sudouest
На місці події із самого ранку працюють рятувальники та надзвичайники. Правоохоронці переконані, що саме витік газу став причиною такого потужного вибуху.
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Що відомо про постраждалих
Серйозні поранення отримав 89-річний чоловік, він перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. За попередніми даними, це йому належав гараж, де і стався вибух. Загалом постраждали щонайменше 3 людини.
В руїнах рятувальники із собаками продовжують шукати людей, які могли опинитися під завалами.Зверніть увагу! Основна версія того, що сталося – витік побутового газу. Причина вибуху може бути пов'язана з роботами в гаражі.
Вибух у Бордо: головне
- Вибух прогримів 6 лютого у портовому місті Бордо, що розташоване на південному заході Франції. Інцидент трапився у житловій будівлі, що розташована у кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.
- Ударна хвиля вибуху була такої сили, що вікна у сусідніх будівлях розбилися.
- За попередніми даними місцевих ЗМІ, 2 людей досі вважаються зниклими безвісти. Як повідомляється, є небезпека обвалення ще декількох будівель.
Потужний вибух прогримів у Бордо / Фото з твіттера Ніколаса Лаплума