Потужний вибух у Німеччині: є постраждалі та зниклі безвісти

Унаслідок вибуху на території промислового парку Chempark у німецькому Леверкузені серйозно постраждали двоє працівників підприємства, 5 людей зникли безвісти. Також ЗМІ пишуть про одного загиблого.

Місцевих жителів просять не виходити з дому та щільно позакривати всі вікна. Річ у тім, що вибух на сміттєпереробному заводі спричинив викид токсичних випарів у повітря. Автостраду А1 у районі Леверкузена закрили в обидві сторони.

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Здійнялась потужна чорна хмара

Вибух "струсив" будинки, що розташовані майже за 5 миль. Велика чорна хмара диму видніється аж до Кельна, тобто за 12 миль.

Місцевих попередили про "надзвичайну небезпеку". Влада зазначає, що отруйна хмара рухається до інших двох міст – Буршайду та Вермельскірхена.

Чому викиди небезпечні

Оператор Chempark Currenta заявив, що вибух стався на тій ділянці, де спалюють відходи. Зазначили, що у цих приміщеннях зберігають небезпечне сміття та токсичні речовини.

Причини вибуху наразі невідомі.

Чи належить приміщення Bayer

У Леверкузені розташована Bayer – одна з найбільших німецьких хімічних компаній. Проте у 2019 році Bayer та інша хімічна компанія Lanxess продала оператора Chempark Currenta компанії Macquarie Infrastructure and Real Assets за 3,5 мільярда євро.

Однак ЗМІ пишуть, що приміщення, де стався вибух, таки належить Bayer.