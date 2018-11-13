Потужний удар в руку звалив бразильського тенісиста на турнірі в Лондоні: відео

Під час парного матчу на Підсумковому турнірі в Лондоні бразильський тенісист Марсело Мело впав на корт після потужного удару в руку.

Удар, швидкість якого сягнула майже 200 км\год, завдав мериканець Джек Сок. Після попадання м'яча Мело впав на корт і не відразу зміг підвестися на ноги.

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Тенісист піднявся тільки, коли на корт вийшов лікар. Після короткої паузи Мело зміг продовжити гру.

Відео моменту попадання м'яча

Відзначимо, що перемогу здобули Майк Браян та Джек Сок з рахунком 2:0 (6:3, 7:6)