Це символ перемоги: у Миколаїв прибув пасажирський потяг вперше з 24 лютого

15 листопада до залізничного вокзалу Миколаєва прибув пасажирський потяг. Це вперше після початку повномасштабної війни – 24 лютого.

На вокзал прибув потяг № 122/121 Київ – Миколаїв. Цим потягом Укрзалізниця відновила залізничне сполучення із Миколаєвом.

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У Миколаїв прибув пасажирський потяг

Як розповів начальник пасажирського потягу Богдан Стадник, загалом було орієнтовно 50 пасажирів.

Було продано 9 плацкартних та 7 купейних квитків. Також їхали залізничники, іноземні журналісти та організовані групи волонтерів – "Лікарі без кордонів" та "World Central Kitchen"

– повідомив Стадник.

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За словами волонтерки Катерини, яка приїхала цим потягом, відновлення залізничного сполучення – це символ перемоги.

"Я неймовірно щаслива, що стала першою пасажиркою цього потягу, тому що це – маленький символ нашої перемоги. Це означає, що наші ЗСУ роблять успіхи і ми вже можемо приїхати сюди потягом", – заявила дівчина.

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Зверніть увагу! Потяг №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах з Києва та по непарних – з Миколаєва.

Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 7:15. У зворотному напрямку потяг вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 6:55.

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