Потяг Київ – Ужгород зійшов з рейок після зіткнення з автокраном: є загиблий і травмовані

Вранці 1 травня на Львівщині трапилася аварія за участі пасажирського потяга сполучення Київ – Ужгород. Є загиблий і травмовані.

Близько 06:00 потяг Київ – Ужгород зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці, поблизу Стрия. Про це першим повідомив журналіст Віталій Глагола.

Які наслідки аварії у Львівській області

Аварію підтвердили і в Укрзалізниці. За словами глави правління АТ Олександра Перцовського, внаслідок аварії загинув машиніст автокрана. Помічник машиніста і сам водій перебувають у лікарні.

Серед пасажирів потяга та поїзної бригади травмованих немає.

Перцовський звинуватив в аварії водія потягу. Той виїхав на переїзд, попри працюючу сигналізацію. Глава АТ "Укрзалізниця" наголосив, що всіма силами буде домагатися справедливості і максимально жорсткого покарання для порушника.

Загиблий – ветеран, який повернуся з фронту. У потягу були лікарі, які намагалися його врятувати, але безуспішно.

Перечитайте правила руху через залізничні переїзди вже сьогодні будь ласка – ми занадто багато втрачаємо життів через війну, вкрай гірко ховати колег і через таку злочинну вбивчу необачність,

– наголосив Перцовський.

Страшна аварія на залізниці у Львівській області / Фото Віталія Глаголи

