1 травня, 07:51
Потяг Київ – Ужгород зійшов з рейок після зіткнення з автокраном: є загиблий і травмовані

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Вранці 1 травня потяг Київ – Ужгород зіткнувся з автокраном на залізничному переїзді під Львовом.
  • Є загиблий і поранені.

Вранці 1 травня на Львівщині трапилася аварія за участі пасажирського потяга сполучення Київ – Ужгород. Є загиблий і травмовані.

Близько 06:00 потяг Київ – Ужгород зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці, поблизу Стрия. Про це першим повідомив журналіст Віталій Глагола.

Дивіться також За кермом був правоохоронець: в Харкові після ДТП померла мати полоненого азовця 

Які наслідки аварії у Львівській області

Аварію підтвердили і в Укрзалізниці. За словами глави правління АТ Олександра Перцовського, внаслідок аварії загинув машиніст автокрана. Помічник машиніста і сам водій перебувають у лікарні. 

Серед пасажирів потяга та поїзної бригади травмованих немає. 

Перцовський звинуватив в аварії водія потягу. Той виїхав на переїзд, попри працюючу сигналізацію. Глава АТ "Укрзалізниця" наголосив, що всіма силами буде домагатися справедливості і максимально жорсткого покарання для порушника. 

Загиблий – ветеран, який повернуся з фронту. У потягу були лікарі, які намагалися його врятувати, але безуспішно.  

Перечитайте правила руху через залізничні переїзди вже сьогодні будь ласка – ми занадто багато втрачаємо життів через війну, вкрай гірко ховати колег і через таку злочинну вбивчу необачність,
 – наголосив Перцовський.

Страшна аварія на залізниці у Львівській області / Фото Віталія Глаголи

 

Аварія на залізниці у Львівській області: дивіться відео

Пасажирський потяг зіткнувся з автокраном: дивіться відео

Внаслідок аварії на залізниці є загиблий: дивіться відео

Аварії на залізницях в Україні непоодинокі 

 

 

