"По цивільних серед білого дня": у ЦПД показали кадри понівеченого потяга у Дніпрі

Росія 24 червня атакувала Дніпро. Під удар потрапив пасажирський поїзд Одеса – Запоріжжя.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка. Удень 24 червня Росія завдала чергового ракетного удару по Дніпру.

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Російська атака пошкодила пасажирський поїзд у Дніпрі

Під ворожу атаку потрапив пасажирський поїзд №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя", у вагонах якого перебували звичайні українці.

За інформацією голови Офісу Президента Андрія Єрмака, потяг пошкодила вибухова хвиля після удару балістикою.

Цивільний потяг, звичайні люди. росіяни – терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні,

– написав Єрмак.

У регіоні в момент атаки тривала повітряна тривога. На місце оперативно прибули рятувальники та медики, а пасажирів швидко евакуювали в укриття.

За попередніми даними ДСНС, прямого влучання ракети у потяг не було – пошкодження спричинила саме потужна вибухова хвиля.

Укрзалізниця вже готує підмінний склад у Дніпрі, аби пасажири могли продовжити маршрут до Запоріжжя. Залізничники працюють цілодобово попри ризики та обстріли.