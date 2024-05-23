В Київській області потяг насмерть збив 9-річну дівчинку

Увечері 22 травня в Київській області потяг насмерть переїхав 9-річну дівчинку. Вона з іншими дітьми перебувала на коліях і не встигла зреагувати на сигнал машиніста.

Трагедія сталася близько о 19:15 на 24 кілометрі залізничної колії перегону "Баришівка – Бориспіль". На місце відразу прибули медики, однак врятувати дівчинку не вдалося.

Дивіться також Невідомі у масках нападають на жителів Києва: поліція з'ясовує обставини

Потяг збив дитину на Київщині

На Бориспільщині електропотяг сполучення "Гребінка – Київ" збив 9-річну дівчинку. Як повідомили в поліції, дитина разом з іншими неповнолітніми перебувала на коліях і не зреагувала на сигнал машиніста.

На місце трагедії відразу прибули медики та, на жаль, малолітня дитина померла. Наразі поліція встановлює усі деталі та обставини інциденту.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, слідчі почали розслідування. Провадження почали у рамках 276 статті Кримінального кодексу України. Максимальні санкції цієї статті передбачають позбавлення волі на строк до 3 років.



Потяг збив дитину на Київщині / Фото Національної поліції

Трагічні випадки з дітьми: останні новини

У Києві на Оболоні 22 травня в озері Вербне потонув 14-річний хлопець. Підліток разом з друзями купався у водоймі, але несподівано почав тонути.

Ще одна трагедія сталася в селі Дитятки Київської області. Надвечір 21 травня у приватному будинку спалахнула пожежа. Полум'я швидко поширювалося й охопило близько 98 квадратних метрів. У будинку проживали 52-річний чоловік, 46-річна жінка та їхня 9-річна дитина. На жаль, усі вони загинули в охопленому полум'ям будинку.

У Львівській області під час ремонтних робіт стіна будинку обвалилась на дитину. Трагедія сталася 17 травня у селі Тарасівка. 4-річна дівчинка бавилася біля будинку, коли тривали ремонтні роботи. В якийсь момент стіна обвалилася й дитина опинилася під завалами. Очевидці відразу викликали рятувальників, однак тіло дитини дістали з-під завалів уже без ознак життя.

Правоохоронці нагадують, що залізниця – зона підвищеної небезпеки. Батьків закликають слідкувати за дозвіллям дітей та цікавитися їх місцем перебуванням.