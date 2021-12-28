Потяги в Україні затримуються через негоду: перелік напрямків

Негода в Україні спричинила затримку низки потягів у різних напрямках. Зокрема, причиною незручностей для пасажирів стало намерзання льоду на контактній мережі та стрілках.

Укрзалізниця наголошує, що є затримки у русі потягів, які відправляються з Києва. Зокрема, ті, що їдуть у південному й західному напрямку країни і зворотно.

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Які саме потяги затримуються

На 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ – Новоолексіївка.

Також більш ніж 2 години доведеться затриматись пасажирам потяга №81 Харків – Новоолексіївка.

Укрзалізниця просить вибачення за незручності і радить пасажирам слідкувати за новинами щодо затримок на офіційних каналах зв'язку.

Останні новини Укрзалізниці

Одна з пасажирок потягу "Інтерсіті" № 779 Суми – Вінниця скаржилася на жахливий холод у вагоні. Вона опублікувала світлини, на яких було идно, що температура у вагоні ледь добігала +10 градусів.

Укрзалізниця запустила експрес в Карпати. Він курсуватиме зі Львова до станції Ясіня та назад аналогічним маршрутом. Потяг почав курсувати з 25 грудня 2021 року і їздитиме до 16 січня 2022 року.

На ділянці Ясіня – Рахів, що на Закарпатті, 25 грудня впало дерево. Воно пошкодило локомотив та полотно. Саме тому затримувалась низка поїздів у рахівському напрямку.

Негода в Україні

Погода в Україні у вівторок, 28 грудня, буде морозною та з великою кількістю опадів. Синоптики попереджали, що більшість областей засипатиме снігом, у частині регіонів можливі дощі.

Також 28 грудня активний циклон зайшов на територію України. Синоптики й рятувальники заявляли, що це призведе до ускладнення погодних умов.

У центрі прогнозували найскладніші погодні умови – сильний сніг, хуртовини, снігові замети; на Півдні – мокрий сніг та дощ; негода має бути також на Заході, Сході та Півдні. Виняток становить тільки Закарпаття, Волинь та Рівненщина.

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Повний допис Укрзалізниці у телеграмі

Через погодні умови курсують із затримкою деякі пасажирські та приміські поїзди.

Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України та зворотно.

Так на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ – Новоолексіївка та більш ніж на 2 години – поїзд №81 Харків – Новоолексіївка.

Перепрошуємо пасажирів за вимушену затримку та просимо слідкувати за новинами на офіційних каналах зв’язку.

Контактний центр АТ "Укрзалізниця": 0 800 503 111.