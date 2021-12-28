Потяги в Україні затримуються через негоду: перелік напрямків
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Негода в Україні спричинила затримку низки потягів у різних напрямках. Зокрема, причиною незручностей для пасажирів стало намерзання льоду на контактній мережі та стрілках.
Укрзалізниця наголошує, що є затримки у русі потягів, які відправляються з Києва. Зокрема, ті, що їдуть у південному й західному напрямку країни і зворотно.
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Які саме потяги затримуються
На 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ – Новоолексіївка.
Також більш ніж 2 години доведеться затриматись пасажирам потяга №81 Харків – Новоолексіївка.
Укрзалізниця просить вибачення за незручності і радить пасажирам слідкувати за новинами щодо затримок на офіційних каналах зв'язку.
Останні новини Укрзалізниці
- Одна з пасажирок потягу "Інтерсіті" № 779 Суми – Вінниця скаржилася на жахливий холод у вагоні. Вона опублікувала світлини, на яких було идно, що температура у вагоні ледь добігала +10 градусів.
- Укрзалізниця запустила експрес в Карпати. Він курсуватиме зі Львова до станції Ясіня та назад аналогічним маршрутом. Потяг почав курсувати з 25 грудня 2021 року і їздитиме до 16 січня 2022 року.
- На ділянці Ясіня – Рахів, що на Закарпатті, 25 грудня впало дерево. Воно пошкодило локомотив та полотно. Саме тому затримувалась низка поїздів у рахівському напрямку.
Негода в Україні
- Погода в Україні у вівторок, 28 грудня, буде морозною та з великою кількістю опадів. Синоптики попереджали, що більшість областей засипатиме снігом, у частині регіонів можливі дощі.
- Також 28 грудня активний циклон зайшов на територію України. Синоптики й рятувальники заявляли, що це призведе до ускладнення погодних умов.
- У центрі прогнозували найскладніші погодні умови – сильний сніг, хуртовини, снігові замети; на Півдні – мокрий сніг та дощ; негода має бути також на Заході, Сході та Півдні. Виняток становить тільки Закарпаття, Волинь та Рівненщина.
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Повний допис Укрзалізниці у телеграмі
Через погодні умови курсують із затримкою деякі пасажирські та приміські поїзди.
Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України та зворотно.
Так на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ – Новоолексіївка та більш ніж на 2 години – поїзд №81 Харків – Новоолексіївка.
Перепрошуємо пасажирів за вимушену затримку та просимо слідкувати за новинами на офіційних каналах зв’язку.
Контактний центр АТ "Укрзалізниця": 0 800 503 111.