Потяги в усій Україні з 5 травня курсуватимуть без обмежень

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Оскільки Житомирська область, переходить із червоної зони карантину у жовту, Укрзалізниця знімає обмеження на курсування потягів у регіоні. Відтак в усій Україні наразі зняті обмеження на пересування залізницею.

Джерело:

сайт Укрзалізниці

Перестануть діяти обмеження вже з середи, 5 травня. Укрзалізниця відновлює курсування низки поїздів до Житомирської області.

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Обмеження на курсування потягів зняті

У зв'язку з переходом Житомирської області у жовту зону, Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/від станцій:

  • Житомир,
  • Коростень,
  • Бердичів,
  • Чуднів-Волинський,
  • Печанівка,
  • Малин,
  • Яблунець,
  • Радулино,
  • Новоград-Волинський,
  • Білокоровичи,
  • Олевськ.

Тепер усі потяги в країні курсують за звичним графіком і немає жодних скасованих потягів, повідомляють в Укрзалізниці. 

Відновлять курсування таких рейсів:

  • №13/14 Київ – Солотвино;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №43/44 Івано-Франківськ – Київ;
  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
  • №58/57 Ковель – Одеса;
  • №88/87 Ковель – Новоолексіївка;
  • №98/97 Ковель – Київ;
  • №134/133 Миколаїв – Рахів;
  • №142/141 Львів – Бахмут;
  • №188/187 Ковель – Миколаїв;
  • №743/744 Київ – Львів.

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