Укр Рус
24 Канал Новини України На Хмельниччині стався обрив контактної мережі: які потяги затримуються
7 липня, 07:42
2

На Хмельниччині стався обрив контактної мережі: які потяги затримуються

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів курсує із затримкою.
  • В Укрзалізниці повідомили, що рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі.

В Хмельницькій області стався обрив контактної мережі. Через це низка поїздів курсує із затримкою.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Дивіться також Їх вже 15: Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими купе 

Які потяги затримуються

Зранку в понеділок, 7 липня, стало відомо, що через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів курсує із затримкою. 

В пресслужбі компанії повідомили про ситуацію станом на 07:00:

  • № 144/142 Рахів, Івано-Франківськ – Суми, Чернігів +1.44;
  • № 22/104 Львів – Харків, Краматорськ +3.16;
  • № 74 Перемишль – Харків +2.51;
  • № 81 Київ – Чоп +2.20;
  • № 705 Київ – Перемишль +2.50;
  • № 12 Львів – Одеса +2.23;
  • №11 Одеса – Львів +1.46;
  • №59/57 Київ – Ужгород, Ясіня +2.20;
  • №26/136 Одеса – Ясіня, Чернівці +2.12;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса +1.13;
  • №58/60 Ужгород, Ясіня – Київ +1.09;
  • №89/125/129 Полтава, Київ – Перемишль, Мукачево +19 хвилин.

В Укрзалізниці вказали, що наразі рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі. 

"Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіку", – написали в пресслужбі.