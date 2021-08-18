Повалені дерева та зірвані рекламні щити: на Вінничині негода накоїла лиха

У Вінницькій області 17 серпня вирував шквальний вітер. Негода наробила лиха. Наприклад, у деяких районах повалило десятки дерев.

У селі Заможне Жмеринського району дерево впало на проїжджу частину дороги. Рятувальникам довелось розрізати його, щоб прибрати гілля зі шляху.

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Як боролись з наслідками негоди

Крім того, надзвичайники ввечері 17 серпня прибрали 13 дерев. Зокрема, на кількох вулицях Жмеринки. Довелось також зняли пошкоджений вітром рекламний банер на рівні другого поверху. Річ у тім, що він міг обірвати лінії електропередач.



Рятувальники прибирають дерева / Фото ДСНС

Бійці ДСНС ліквідовували наслідки негоди ще у Хмільницькому, Жмеринському та Могилів-Подільському районах. Загалом залучили 56 рятувальників та 14 машин.



Ліквідація наслідків негоди / Фото ДСНС



Дерева довелось розпиляти / Фото ДСНС

Негода накрила не тільки Вінниччину