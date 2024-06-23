"Депутінізація" Росії невідворотна: опозиціонерка назвала сценарій

Нетривалі башкирські протести та виходи дружин мобілізованих на акції протесту свідчать про те, що Росія стала на шляху до прірви. Повалення путінського режиму невідворотне, це рано чи пізно станеться.

Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова в етері 24 Каналу припустила сценарій "депутінізації" країни-агресорки. Розпад Росії на низку держав – бажана мрія багатьох українців, але є інший розвиток подій.

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З чого усе почнеться

Курносова припустила, що щойно Владімір Путін вилетить з Кремля, одразу ж за ним вилетить Рамзан Кадиров з Грозного. Хто з них першим "відкинеться", достеменно невідомо. Проте зрозуміло одне – Чечня вийде зі складу Росії. У цьому навіть ніхто не сумнівається.

Хто наступним з суб'єктів ухвалить таке ж рішення, покаже час. Можливо, Росія у майбутньому буде нормальною країною і про розпад на маленькі шматочки не мовитиметься. Хоча, можливо, Пітер та інші російські міста шукатимуть варіанти, як приєднатися до північних земель.

На з'їздах депутатів ми даємо свободу регіонам на вихід з Російської республіки – це те, як ми хочемо назвати майбутню країну – якщо вони цього захочуть. Тому що таке право повинно бути,

– зазначила Ольга Курносова.

Якщо ж російські регіони волітимуть залишитися у складі Російської республіки, вони будуть самостійними та не будуть "годівницею" для Москви. Оскільки нормальна держава – це коли влада перебуває в руках усіх регіонів, а не тоді, коли все вирішується у кремлівських чиновницьких кабінетах.