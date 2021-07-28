Збитки у понад 5 мільярдів євро: повені можуть стати найдорожчою катастрофою Німеччини
Джерело:Deutsche Welle
Страхові компанії оцінили збитки від руйнівної повені в Німеччині. За їхніми висновками вони сягають близько 5,5 мільярдів євро.
Таку заяву Загальнонімецьке об'єднання страхових компаній опублікувало 27 липня. Спочатку вони очікували, що збитки будуть 4 – 5 мільярдів євро, оскільки не порахували застрахованого майна в Баварії та Саксонії. Там виплати сягнуть від 5 до 10 % від загальної суми.
До теми Кліматологи вражені масштабами повені в Німеччині
Дві третини складатимуть компенсації людям з Рейнланд-Пфальц. Там найбільше постраждали регіони навколо річок Ар і Мозель, а також населені пункти в передгір'ях масиву Ейфель. Третину отримають мешканці Північного Рейну – Вестфалії.
Негода пошкодила 40 тисяч автомобілів
Лише тим, хто застрахував автомобілі доведеться компенсувати збитки у розмірі до 200 мільйонів євро, оскільки під час негоди вода пошкодила 40 тисяч автомобілів. Велику суму отримають і окремі приміщення й фабрики, які застраховані на мільйони євро.Зверніть увагу!
Не всі жителі Німеччини мають страхування від природних катаклізмів. Якщо під час ураганів та граду будинки застраховані, то через паводки й дощі, страхування є у 46% німців.
Негода в Німеччині: що відомо
- Через повінь у Німеччині загинули 179 людей. Крім того, 1 300 вже забрала багато життів – кількість жертв перевалила за 100. Водночас понад 1 300 зникли безвісти.
- Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер ввела режим військової катастрофи. Наслідки негоди допомагають ліквідувати 850 солдатів.
- 82-річний мешканець Мюнстера пожертвував мільйон євро для потерпілих від повеней.