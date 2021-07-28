Збитки у понад 5 мільярдів євро: повені можуть стати найдорожчою катастрофою Німеччини

28 липня 2021 , 15:55
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Джерело:

Deutsche Welle

Страхові компанії оцінили збитки від руйнівної повені в Німеччині. За їхніми висновками вони сягають близько 5,5 мільярдів євро.

Таку заяву Загальнонімецьке об'єднання страхових компаній опублікувало 27 липня. Спочатку вони очікували, що збитки будуть 4 – 5 мільярдів євро, оскільки не порахували застрахованого майна в Баварії та Саксонії. Там виплати сягнуть від 5 до 10 % від загальної суми.

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Дві третини складатимуть компенсації людям з Рейнланд-Пфальц. Там найбільше постраждали регіони навколо річок Ар і Мозель, а також населені пункти в передгір'ях масиву Ейфель. Третину отримають мешканці Північного Рейну – Вестфалії.

Негода пошкодила 40 тисяч автомобілів

Лише тим, хто застрахував автомобілі доведеться компенсувати збитки у розмірі до 200 мільйонів євро, оскільки під час негоди вода пошкодила 40 тисяч автомобілів. Велику суму отримають і окремі приміщення й фабрики, які застраховані на мільйони євро.

Зверніть увагу! 
Наслідки циклону Бернд стали найдорожчою природною катастрофою у Німеччині від початку третього тисячоліття. До цього рекордним вважали 2002 рік, коли відбулася "повінь століття" у східній частині Німеччини. Тоді страхові компанії виплатили 4,5 мільярдів євро.

Не всі жителі Німеччини мають страхування від природних катаклізмів. Якщо під час ураганів та граду будинки застраховані, то через паводки й дощі, страхування є у 46% німців.

Негода в Німеччині: що відомо

  • Через повінь у Німеччині загинули 179 людей. Крім того, 1 300 вже забрала багато життів – кількість жертв перевалила за 100. Водночас понад 1 300 зникли безвісти.
  • Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер ввела режим військової катастрофи. Наслідки негоди допомагають ліквідувати 850 солдатів.
  • 82-річний мешканець Мюнстера пожертвував мільйон євро для потерпілих від повеней.
Автор: Марія Масюк